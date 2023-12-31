روسيا: القضاء على مسؤولين بالجيش والمخابرات الأوكرانية خططوا لهجوم بيلجورود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها نفذت هجوما صاروخيًا على فندق كان بداخله عدد من المسؤولين في المخابرات والجيش الأوكراني و200 من المرتزقة الأجانب، وذلك ردا على القصف الأوكراني لمدينة بيلجورود أمس السبت.



وذكرت "الدفاع الروسية" - في بيان اليوم الأحد "من خلال ضربة صاروخية عالية الدقة على مجمع فندق (خاركوف بالاس)، تم القضاء على مسؤولين في المخابرات والقوات المسلحة الأوكرانية الذين شاركوا بشكل مباشر في التخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي على بيلجورود".



وأضاف البيان "تواجد في الفندق أيضا ما يصل إلى مائتي شخص من المرتزقة الأجانب كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية المتاخمة لأوكرانيا".