وأوضحت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن القصف الأوكراني على المدينة بدأ في وقت متأخر منذ أمس الجمعة واستمر حتى اليوم السبت، لافتة إلى أنه تم تنفيذ الضربة الأخيرة على وسط مدينة بيلجورود باستخدام ذخائر عنقودية، من راجمة صواريخ تشيكية الصنع.



وأشارت الوكالة إلى أن من بين القتلى ثلاثة قاصرين على الأقل، ولفتت إلى أن أضراراً قد لحقت بالعديد من المنشآت المدنية.



وبحسب وزارة الدفاع الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الصواريخ ومعظم المقذوفات.