رفع مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية.. صور

تفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اليوم الاحد، التعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار، أثناء هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة فجر اليوم، والتى قامت معدات وسيارات الشركة بالتعامل معها.

وشملت جولة اللواء محمود نافع، تمركزات السيارات بمناطق، غرب ووسط وشرق ومنتزه أول وثان، وشدد على تأمين الطرق المؤدية إلى المدارس الانتهاء من أى تجمع لمياه الأمطار فى أسرع وقت.

وأشار "نافع" إلى تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة تتقدم باتجاه شمال المحافظة، والمتوقع أن يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وأكد استمرار تمركز 186 سيارة ومعدة فى جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أى شكاوى أو تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 من أى هاتف لاتخاذ اللازم.