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رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد

الأحد، 31 ديسمبر 2023 06:57 م
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة؛ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.
 
وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.
 
وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ لخدمة الشعب المصري العظيم والعمل على تقدمه ورفعته وازدهاره.

 

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