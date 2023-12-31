خليك واعى.. لا صحة لرصد إصابات بسلالات جديدة من أنفلونزا الخنازير بمصر.. إنفو

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من أنباء بشأن رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من أنفلونزا الخنازير داخل مصر، إذ تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.



لا صحة لرصد أى إصابات بسلالات جديدة من أنفلونزا الخنازير داخل مصر

أكدت أنه لا صحة لرصد أي إصابات بسلالات جديدة من أنفلونزا الخنازير داخل مصر، مشددةً على امتلاك قطاع الطب الوقائي –التابع للوزارة- منظومة رصد متكاملة وبائياً ومعملياً لفيروسات الأنفلونزا، والفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، والتي تعد الأقوى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتم من خلالها رصد نشاط الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، مع الإبلاغ الفوري عن أي نشاط غير معتاد، مُشيرةً إلى أن تلك المنظومة لم ترصد أي تحورات أو سلالات جديدة لفيروس أنفلونزا الخنازير، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتم اكتشاف أنفلونزا H1N1 لأول مرة في العالم في المكسيك في أبريل 2009، وقد عرفت خطأ بأنفلونزا الخنازير نظراً لتشابه العديد من جينات الفيروس مع جينات فيروسات الأنفلونزا التي تصيب الخنازير في أمريكا الشمالية، ونظراً لانتشارها في معظم أنحاء العالم أعلنت منظمة الصحة العالمية H1N1 وباءً عالمياً بتاريخ 11 يونيو 2009، وقد قامت منظمة الصحة العالمية بإعلان انتهاء حالة الوباء في 10 أغسطس 2010 ، ومنذ ذلك التاريخ أصبح فيروس H1N1 من الفيروسات المتوطنة بالعالم ولم ينتج عنه أي جوائح تالية، وتم إدراجه في التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وكانت مصر من الدول السباقة في إدخال التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية (المتضمنة H1N1).