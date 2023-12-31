"خد بالك".. 5 نقابات تتوقف عن تقديم الخدمات لأعضائها اليوم بسبب الجرد السنوى

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه تقرر إيقاف العمل داخل مقر النقابة العامة للأطباء، اليوم الأحد، الموافق 31/12/2023 نظراً لأعمال الجرد السنوي، على أن يستأنف العمل بنقابة الأطباء غدا الإثنين الموافق 1/1/2024 .

قالت نقابة صيادلة القاهرة، إنها ستتوقف عن التعامل أو استقبال الجمهور بمقر النقابة اليوم الأحد، لأعمال الجرد السنوى مع الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم استئناف العمل غدا الاثنين الأول من يناير 2024.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن وقف التعامل أو استقبال الجمهور بمقر النقابة الرئيسى بجاردن سيتى اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 لأعمال الجرد السنوى مع الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن وقف التعامل أو استقبال الجمهور بمقر النقابة الرئيسى بجاردن سيتى اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 لأعمال الجرد السنوى مع الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم استئناف العمل يوم الأثنين الأول من يناير 2024.

وذلك بناء على الاعلان الصادر من اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى يضم نقابات الصيادلة، الأطباء البشريين، والاسنان، والبيطريين، حيث تقرر إيقاف التعامل مع الجمهور بالمبنى الرئيسى للنقابات الأربعة للانشغال بأعمال الجرد السنوى، على أن يتم استئناف العمل بداية العام الجديد الموافق غدا الاثنين 1 يناير 2024.