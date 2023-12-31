حملات متواصلة لضبط وصلات المياه المخالفة فى مدينة دمياط الجديدة

شنت لجنة الخلسة بجهاز تنمية المجتمعات العمرانية بدمياط الجديدة، حملة مكبرة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المعنية بالحى الثالث، وأسفرت الحملة عن فصل عدد 30 وصلة مياه غير قانونية "خلسة"، وضبط عدد 4 ماتور رفع مياه يعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد، وتم التحفظ على المضبوطات وايداعها مخازن الجهاز، وتم تحرير محاضر فورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وإعادة احتساب معدلات الاستهلاك طبقا للوائح والإجراءات المنظمة فى هذا الشأن.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

وأكد المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، أنه لا تهاون مع مثل هذه المخالفات مع استمرارية عمل اللجنة، واسترداد حقوق الدولة.