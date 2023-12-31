اليوم السابع
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جمع 15 مليون.. سقوط مستريح الأغذية في الفيوم

الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:30 م
جمع 15 مليون.. سقوط مستريح الأغذية في الفيوم أموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم من (8 أشخاص) بتضررهم من ( تاجر مواد غذائية وزوجته - مقيمان بدائرة المركز ولهما محل إقامة آخر بالجيزة ) لتحصلهما منهم على مبالغ مالية بإجمالى ( 15 مليون و130 ألف جنيه ) منذ عام نظير إستثمارها فـى مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنهما تعثرا فـى السداد ، ولم يتمكنا من رد أصل المبلغ .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأضافا بتعثرهما نتيجة تعرضهما لخسارة فى مجال تجارة المواد الغذائية.






شرطة إبشواى

القبض على مستريح

امن الفيوم

جريمة الفيوم

أمن الفيوم




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