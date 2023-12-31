اليوم السابع
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تيسيرات لكبار السن والحالات الإنسانية بالجوازات

الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:31 م
تيسيرات لكبار السن والحالات الإنسانية بالجوازات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان .. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
 
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
        
وأكدت الداخلية مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.






الإدارة العامة للجوازات

الإدارة العامة للجوازات والهجرة

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

اخبار الحوادث

مساعدة كبار السن




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