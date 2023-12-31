توقيع الكشف وصرف أدوية بالمجان لـ1435 مواطنا خلال قافلة طبية بمنشأة القناطر

كتبت – مرام محمد

نظمت محافظة الجيزة قافلة طبية شاملة بالتعاون مع إحدى المؤسسات لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأهالي قرية بهرمس بمركز ومدينة منشأة القناطر بمقر مدرسة درويش الوراقى.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن القافلة الطبية تأتى ضمن سعى المحافظة نحو تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة بالمراكز والقرى والمناطق التي بحاجة إلى تدعيم الخدمات الطبية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.

واطلع محافظ الجيزة على نتائج القافلة الطبية والتى تمت على مدار يوم وتمكنت من توقيع الكشف الطبي على 1435 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك في تخصصات "العظام والجلدية والباطنة والأسنان والأطفال"، وإجراء تحاليل هيموجلوبين وسكر، بالإضافة إلى أنه تم عقد ندوات توعوية لمواطنى قرية بهرمس بمركز ومدينة منشأة القناطر والقرى المجاورة لها بالإضافة إلى توزيع شنط النظافة الشخصية.

وأكد محافظ الجيزة تنظيم العديد من القوافل العلاجية الشاملة خلال العام الجديد بالعديد من القرى والوحدات المحلية، مؤكداً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.