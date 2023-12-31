توافد السائحين على شواطئ شرم الشيخ للاحتفال برأس السنة.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهدت مدينة شرم الشيخ توافد عدد كبير من السائحين من مختلف الجنسيات اليوم الأحد على شواطئ شرم الشيخ بجنوب سيناء حيث جاء ذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية عام 2023 وبداية احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2024.

وحرص السياح المتواجدون داخل مدينة شرم الشيخ على التوجه منذ الصباح الباكر إلى مختلف الشواطئ وذلك من أجل الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المبهجة.

وقال سمير رشوان الخبير السياحى بشرم الشيخ، إن نسبة الإشغالات السياحية ارتفعت داخل المنتجعات والفنادق السياحية تتعدى 85% بجميع الفنادق وهذا شى كويس وبشائر مطمنة فى تنوع فى السوق السياحى فى شرم الشيخ وذلك نظرًا لـ توافد عدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات لقضاء فترة إجازتهم للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2024.

وأشار رشوان، إلى أن سياح أوروبا يفضلون قضاء الكريسماس فى شرم الشيخ نتيجة الدفء والطقس المعتدل الذى تشهده مدينة شرم الشيخ خلال الشتاء مضيفا أن أجواء الكريسماس بشرم الشيخ رائعة.

ورصد "اليوم السابع" توافد السائحين على الشواطئ الاستمتاع بألعاب المائية والغطاس ولاستقبال الاحتفال بالكريسماس بالزينات والانوار والمجسمات المضيئة وسط انتعاش الحركة السياحية بشرم الشيخ.

وأجرى اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية فى اطار تفقد استعدادات مدينة شرم الشيخ للكريسماس وبداية عام ميلادى جديد وعيد الميلاد المجيد.

وأكد المحافظ، أن شرم الشيخ وكافة المدن السياحية بالمحافظة، اتمت استعداداتها لاستقبال العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، حيث تم تكثيف أعمال النظافة بالإضافة إلى تزيين الحدائق والشوارع، والمناطق المحيطة بالفنادق والمنشآت السياحية، كما قامت المحافظة بإجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع، وأعمال التجميل.