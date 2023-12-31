تفاصيل توصيل المرافق لمشروع مساكن الجلاء فى الدقهلية تمهيدا لافتتاحه

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الوقف التنفيذى لأعمال توصيل المرافق إلى مشروع مساكن الجلاء، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وشارك فى الاجتماع المهندس أسامة إسماعيل ممثل صندوق التنمية الحضارية.

وفى بداية الاجتماع، أكد "مختار" على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات لسرعة الانتهاء من كل أعمال المرافق بالمشروع تمهيدا لافتتاحه قريبا، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أمر بتطوير عواصم المحافظات، من خلال تطوير المناطق غير المخططة وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصرى.

وقال "مختار"، إن مشروع تطوير مساكن الجلاء هو هدية الرئيس السيسى، لأهلينا أبناء مدينة المنصورة، لتوفير سكن كريم لهم، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائى إلى جميع العمارات السكنية داخل المشروع تمهيداً لافتتاح المشروع وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

كما وجه "مختار" بزيادة المسطحات الخضراء داخل المشروع وإنشاء ملاعب ومناطق ترفيهية لخلق متنفس ترفيهى للمواطنين المقيمين فى هذه العمائر بعد تسليمها.

وثمن " مختار " دور صندوق التنمية الحضارية على تمويله المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية منها مساكن الجلاء ومشروع أرض حى شرق وتطوير المناطق غير المخططة فى كل من المنصورة وبلقاس والسنبلاوين.

جدير بالذكر، أن مشروع مساكن الجلاء يتم تنفيذه ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والذى يتم تمويله من صندوق التنمية الحضارية وهو عبارة عن إنشاء وحدات سكنية حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد 704 وحدات سكنية و58 محلا تجاريا وحضانة ووحده صحيه، بالإضافة إلى إنشاء وحدات سكنية على ارض حى شرق المنصورة وتشمل إنشاء 11 برجا سكنيا بعدد 658 وحدة سكنية و88 شقة إدارى و22 محلا تجاريا.