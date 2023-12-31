تعليم الوادى الجديد: إجراء امتحانات التيرم للصف الأول الثانوى ورقيا

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، لقاءا موسعا وقيادات تعليم المحافظة، مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، وإدارات "التعليم الثانوى - مركز التطوير - الأمن - المكتب الفنى - العلاقات العامة" لبحث آخر الاستعدادات لامتحانات نصف العام للصف الأول والثاني الثانوي.

وأكد أنه استجابةً لمطالب عدد من أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي العام، وحرصًا على مصلحة الطلاب، حيث وافق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أنه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تقرر إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوى ورقيًا بدلًا من إجرائها إلكترونيًا، لحين تدريب الطلاب على منظومة التابلت الإلكتروني وذلك وفق الجداول المعلنة والتى ستنطلق الأحد 14 يناير المقبل .

وشدد وكيل التعليم، على المعنيين بضرورة الاستعداد التام للامتحانات وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فورى لضمان حسن سير العمل.

وناقش خطة العمل الهادفة لتأمين وسلامة إجراءات امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حيث كان لتعليم المحافظة تجربة رائدة وغير مسبوقة فى تأمين امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الماضى .

وأكد مدير التعليم بالمحافظة، التزام جميع المعنيين بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل لمرور أعمال الامتحانات بكل انضباط ودقة دون أى مشكلات، موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين بالحقل التعليمى للجهد المبذول والتعاون الملموس من أجل النهوض بالعمل والارتقاء به.