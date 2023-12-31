اليوم السابع
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"تضامن الإسكندرية": حصر لأسر ضحايا عقار الجمرك لتقديم المساعدات

الأحد، 31 ديسمبر 2023 05:19 م
"تضامن الإسكندرية": حصر لأسر ضحايا عقار الجمرك لتقديم المساعدات عقار الجمرك محل الواقعة بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسكندرية، عدد الأفراد الذين تأثروا من حريق عقار بشارع الجمرك القديم، بنطاق حي الجمرك، وتصل إلى 5 أسر بواقع 20 فرد تقريبًا، وأنه جارى دراسة الحالات المستحقة للتعويض.
 
وأصدرت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بيانًا جاء فيه أنه بناء على تعليمات السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، بأنه وفقا للإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة، بشأن حريق عقار بالعنوان 7 شارع الجمرك القديم تابع حي الجمرك، تم التعامل مع الحالات المتضررة من الحريق.
 
وأضاف البيان، أنه فور ورود إشارة فقد توجه السيد مسلم، مدير المديرية، رفقة فريق الإغاثة بقيادة مريم رفعت، رئيس فريق الإغاثة ومدير إدارة الحماية ونعمة زكي، مدير إدارة الجمرك ونادية عبد الصبور، رئيس قسم الحماية بإدارة الجمرك وجيهان عبد الرحمن، رئيس وحدة الجمرك الاجتماعية لموقع الحادث.
 
وتبين أن العقار مكون من دور أرضي ودورين يقيم به 5 أسر من 20 فردا، ونشب الحريق بالعقار مما أدى إلى وفاة عدد 5 أفراد من أسرة واحدة وهم، خالد بيومي، 40 سنه وزوجته شيرين إبراهيم، 40 سنة، وأبنائه نور خالد، 17 سنة واحمد خالد، 12 سنة ورقية خالد 9 سنوات.
 
وتم عمل الأبحاث الاجتماعية لصرف تعويضات الاعاشة للأسر المتضررة وجاري استكمال المستندات ومحضر الشرطة لصرف تعويضات خسائر النفس وخسائر الممتلكات، وفقا للوائح والقوانين، فضلا عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير مستلزمات الإعاشة المؤقتة للأسر المتضررة.






أخبار الإسكندرية

عقار الجمرك

حريق بعقار في الجمرك

تضامن الإسكندرية

اخبار اليوم




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