تأجيل امتحانات جامعة بني سويف "ساعة" لسوء الطقس

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، تأجيل الامتحانات اليوم الأحد، لمدة ساعة عن الموعد المحدد ليصبح الساعة 11 صباحاً بدلا من الساعة 10 صباحاً ولحين إشعار آخر نظرا لسوء الأحوال الجوية والشبورة الكثيفة.

وفى سياق منفصل وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 228، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، على مقترح كلية التمريض بعقد ندوات توعوية و دورات تدريبية لأعضاء هيئة التأمين الصحي لمدة ثلاثة أيام لرفع كفاءة الزائرات الصحيات التابعات للتأمين الصحي.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية التدريب الذي يعمل على تنمية قدراتهن ومهارتهن التي ستمكنهم من أداء عملهم على النحو المهني المنشود لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة لمنتفعي منظومة الخدمات الصحية داخل محافظة بني سويف، لافتاً إلى أن التدريب يستهدف إكسابهن القدرات المعرفية والمهارات الفنية اللازمة.