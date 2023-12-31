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بيطري المنيا: تطوير ورفع كفاءة 3 مجازر حكومية

الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:50 م
بيطري المنيا: تطوير ورفع كفاءة 3 مجازر حكومية تطوير المجازر
المنيا-حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار أعمال تطوير المجازر بمراكز المحافظة ضمن الخطة المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة المجازر، وذلك لتقديم الخدمات المتكاملة للجزارين بنطاق المحافظة من أجل الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أنه جارى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 3 مجازر حكومية بالمحافظة وهى (تونا الجبل بملوى - العدوة - قلوصنا بسمالوط)، مشيراً إلى أنه يتم الاستعداد لافتتاح مجزر تونا الجبل التابع لإدارة ملوى بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أنه تم مراعاة كافة الملاحظات على الأعمال التى يتم إنجازها وسرعة دخولها الخدمة حتى يستفيد المواطن من التطوير، لتوفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

 







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