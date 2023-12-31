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اليوم السابع: 2024 مصر تجنى الثمار

الأحد، 31 ديسمبر 2023 07:21 م
اليوم السابع: 2024 مصر تجنى الثمار

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تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: بدء التشغيل التجريبى بالركاب لـ6 محطات بالخط الثالث للمترو.. توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.. «التعليم»: الانتهاء من إجراءات عقد امتحانات الترم الأول
 
 
 
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اليوم السابع بلس

الخط الثالث للمترو

الرئيس السيسى

الاستثمارات الأجنبية

القطاع الخاص

التعليم

امتحانات الترم الأول




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