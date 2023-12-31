اليوم السابع: 2024 مصر تجنى الثمار

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: بدء التشغيل التجريبى بالركاب لـ6 محطات بالخط الثالث للمترو.. توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.. «التعليم»: الانتهاء من إجراءات عقد امتحانات الترم الأول

تفاءلوا بمصر تجدوها..2024 مصر تجنى الثمار .. بدء التشغيل التجريبى بالركاب لـ6 محطات بالخط الثالث للمترو.. اليوم مصر الآمنة.. خدمات جديدة ومتطورة بالمواقع الشرطية وزارة العدل تكثف خطط القضاء على «بطء التقاضى».. «الزراعة» تستكمل مشروعات حماية «الأمن الغذائى» صناعة النشر تواصل «الحراك الثقافى» واقرأ أيضا..

توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.. الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الوضع الاقتصادى العالمى وأداء القطاع المصرفى بالدولة.. ويوجه بتعزيز جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية



«التعليم»: الانتهاء من إجراءات عقد امتحانات الترم الأول

«المالية»: ملتزمون بمسار تحسين الأجور فى 2024 لتخفيف الأعباء عن المواطني



الحكومة تنفى رصد إصابات بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر

استقبال العام الجديد بأشجار الكريسماس ليلة «قاهرية» ساحرة في استقبال 2024



وصلت إلى قاعدة الإسكندرية الفرقاطة «القدير» تنضم رسميا للبحرية المصرية

المنتخب يحلم بالتتويج الأفريقى تحديات محلية وقارية وعالمية للرياضة المصرية فى 2024