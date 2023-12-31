الموافقة على 12 مشروع استثماري جديد بالمنطقة الحرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بجلسته رقم 95 بديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لبحث آخر المستجدات لمشروعات المنطقة والتي تخدم النشاط الاستثماري بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، ومناقشة الخطط المستقبلية والمشروعات الجديدة التي ترغب في التسجيل بالمنطقة وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات، بحضور أيمن صالح، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.

وخلال الاجتماع أوضح "بشارة" أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية يعمل جاهدًا نحو تشجيع المناخ الاستثماري في محافظة الإسماعيلية وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والمتميزة لتغيير النمط الاقتصادي للمحافظة والتشجيع على الأفكار الجديدة وإنعاش الاقتصاد بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الترويج الجيد للمنطقة من خلال إعداد حصر وتقسيم لأنشطة المصانع بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية؛ وذلك من أجل التوسع في إنشاء مصانع صغيرة تخدم المصانع الكبرى مثل مصنع إنتاج اللقاحات بطريق القاهرة الإسماعيلية ومشروع البلازما.

وأشار "بشارة" إلى أن المحافظة لن تمانع في ترفيق أي مساحات جديدة حسب الإقبال على المنطقة الحرة.

ووجَّه بإعداد دراسة جدوى تفصيلية عن إمكانية إنشاء وحدات بمساحات مختلفة ومواصفات خاصة؛ من أجل أصحاب المصانع الصغيرة سواء كانت مشروعات في المجال الطبي أو مجالات مختلفة.

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.

وتم استعراض 12 مشروع استثماري جديد تم الموافقة عليهم في مجالات الغزل وصناعة النسيج والملابس الجاهزة والكواشف التشخيصية ومستلزمات الخدمات البترولية والمستلزمات الطبية واللوحات الكهربائية وإنتاج البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والأحذية.

وبلغ رأس مال المشروعات السابقة 14.850 مليون دولار وتكلفة استثمارية 14.850 مليون دولار وتوفر نحو 708 فرصة عمل وتقام على مساحة 69218م2.

وأوضح أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن هناك تميز للمصانع التي تعمل في الصناعات الطبية المتخصصة والذي يجعل المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية محطة جذب للمستثمرين من جميع الجنسيات، لما توفره المنطقة من مزايا ومساحات وخدمات، بالإضافة إلى قرب المنطقة من جميع المواني المصرية والتي تسهم في عملية التصدير.

وأشار "صالح" إلى أنه تم زيادة عدد الشركات بالمنطقة الحرة العامة في عام 2023 إلى 147 مشروع بنسبة حوالي 62.5٪ عن عام 2019 والذي كان يبلغ عدد المشروعات 92 مشروع.

وبلغ إجمالي المساحات المستغلة في 2019 نحو 559511 ألف متر مربع بينما في عام 2023 بلغ 684.815 ألف متر مربع.

وبلغ إجمالي الصادرات في 2019 نحو 1013 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي الصادرات عن عام 2023 نحو 859.41 مليون دولار أمريكي.