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القاهرة الإخبارية: دوي انفجار في مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا

الأحد، 31 ديسمبر 2023 12:28 ص
القاهرة الإخبارية: دوي انفجار في مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا أوكرانيا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن هناك دوي انفجار في مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا.

وكانت قد توعدت  وزارة الدفاع الروسية بالرد على هجوم أوكرانيا على مدينة بيلجورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية ، مشددة على أن هذا "لن يمر دون رد".

 







القاهرة الإخبارية

دوي انفجار

مدينة زابوريجيا

جنوب أوكرانيا




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