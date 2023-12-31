كتب علي الكشوطي

أنقذت العناية الإلهية السيناريت أماني التونسي، وذلك بعد تعرضها لحادث بسيارتها، ونشرت التونسي صور السيارة بعد تعرضها للحادث عبر حسابها بموقع فيس بوك.

وفي سياق متصل تنتظر التونسي عرض مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



العناية الإلهية تنقذ السيناريست أماني التونسي بعد تعرضها لحادث



العناية الإلهية تنقذ السيناريست أماني التونسي بعد تعرضها لحادث



العناية الإلهية تنقذ السيناريست أماني التونسي بعد تعرضها لحادث



العناية الإلهية تنقذ السيناريست أماني التونسي بعد تعرضها لحادث

وتعيش أسرة مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير ورانيا يوسف، ومن إخراج طارق رفعت، حالة من الحزن بسبب رحيل الفنان طارق عبد العزيز، حيث قررت أسرة المسلسل إهداءه إلى روح الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذى وافته المنية أثناء تصويره أحد المشاهد في المسلسل ووقع مغشيًا عليه ولاقى ربه في الحال.