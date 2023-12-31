اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصفحة الرسمية للأزهر تهنئ العالم بالعام الجديد وتتمنى أن يكون عام نصر غزة

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:37 م
الصفحة الرسمية للأزهر تهنئ العالم بالعام الجديد وتتمنى أن يكون عام نصر غزة الأزهر يهنئى العالم بالعام الميلاد الجديد
كتب لؤى على

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نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، تهنئة بالعام الجديد، جاء نصها:
 
عامٌ مضى، عانى فيه الشعب الفلسطيني من عدوانٍ إرهابيٍّ غاشمٍ: سلبَ الأرض، وأزهقَ الأرواح، وقتل الأطفال والأبرياء.. فاللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْ الصهاينة الإرهابيين وانْصُرْ أهل غزة.. وعام جديد مقبلٌ، نسألك اللهمَّ أن تجعله عامَ خيرٍ ونصرٍ وبركةٍ وسلامٍ.. نسْألُك فيه الخير كله، عاجله وآجله، ما عَلِمْنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشَّرِّ كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.
 
واختتم البيان: اللهمَّ احفَظْ مصرَ من كلِّ مكروهٍ وسوءٍ، واحفظِ اللهم شعبها بحفظك ورعايتك. 






العام الجديد

رأس السنة الميلادية

عام 2024

2024




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