الشباب والرياضة بدمياط: برنامج "نتشـارك للمبادرات المجتمعية" يصل 8 مراكز شباب

دمياط- معتز الشربينى

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى"الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب"، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، تنفيذ فعاليات برنامج "نتشارك" في نسخته الثانية لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمحافظة دمياط، داخل 8 مراكز شباب وهم"السرو، البراشية، مدينة دمياط، ابو جريدة، دمياط الجديدة، مدينة ابوغالب، كفرالمياسرة، كفرسعد"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة .

ويستهدف البرنامج تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع" نتشارك"، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13- 17 عام "الطلائع"، 18- 19 عام "الشباب"، على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر .

وتأتي استراتيجيه البرنامج نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية "تمكين الفتيات؛ التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية ، دعم الوافدين، ما بعد Cop27"، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة ، الصحة".

ويقوم بتنفيذ البرنامج في المحافظة، مدربين ومنسقين "إداري، فني، إعلامى" وهم : "إيمان سالم، أمنية العرباني ، مفاز موسي، ريهام سليمان ، محمد منصور، نورهان البدري ، فاطمة الجابرى، عبدالحليم البجلاتي ، المنسق الإعلامي ، لوسندا محمد سليم".

ومن المقرر تنفيذ فعاليات البرنامج داخل 15 محافظة هى" شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر".