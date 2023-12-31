اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2023 05:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة شخص فى سوهاج

الأحد، 31 ديسمبر 2023 04:33 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة شخص فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ا.ع" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه "م.ظ" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المراغة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء سيره فى الطريق العام فوجىء بالمتهم بشهر مطواة في وجهه واستولى منه على متعلقاته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.






سوهاج

جنايات سوهاج

سرقة

المراغة

السجن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة