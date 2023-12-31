اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى يبحث مع مدبولى ومحافظ البنك المركزى أداء القطاع المصرفي.. إنفوجراف

الأحد، 31 ديسمبر 2023 04:45 م
الرئيس السيسى يبحث مع مدبولى ومحافظ البنك المركزى أداء القطاع المصرفي.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادى العالمى والاقتصاد المصرى وأداء القطاع المصرفى بالدولة.

وعرض محافظ البنك المركزى، عددًا من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التى أصدرها البنك والتى تسرى اعتبارًا من الأول من يناير 2024، وتقضى بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصرى، وهى القرارات التى تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم فى إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك فى إطار سياسة الدولة للتحول الرقمى والشمول المالي.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود فى هذا الصدد، ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.

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