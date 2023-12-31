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الخارجية الفلسطينية: الاحتلال اختار إبادة شعبنا بدلا من الاعتراف بدولتهم

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:54 ص
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال اختار إبادة شعبنا بدلا من الاعتراف بدولتهم قطاع غزة
محمد عبد العظيم

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قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الاحتلال اختار إبادة الفلسطينيين بدلا من الاعتراف بدولتهم متابعة: "على المجتمع الدولي أن يعترف بهزيمته أمام اختبار الإنسانية بسبب فشله في وقف الإبادة للشعب الفلسطيني وأن الاحتلال سرق عاما من الشعب الفلسطيني كما سرق الاحتفال بالعام الجديد"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 







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