الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل مضيئة على مناطق بجنوب لبنان

يواصل العدو الإسرائيلى اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان، حيث استهدف صباح اليوم الأحد، أطراف بلدة عيتا الشعب الحدوديّة برشقاتٍ نارية.

وتزامن هذا الأمر مع إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحرى وقرى القطاعين الغربى والأوسط.

وكانت القوات الإسرائيلية قداستهدفت أمس أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبا، حيث تتعرض لقصف كثيف منذ الرابعة عصرا، وقصف مدفعى متقطع من داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وحلق الطيران الحربى الإسرائيلى على علو منخفض جدا فوق مناطق عدة ومنها منطقة مرجعيون، كما حلق على علو منخفض فوق الخردلى خارقا جدار الصوت، كما ورمى بالونات حرارية للتشويش على المضادات الأرضية.