البطريرك المارونى بلبنان: نرفض الإبادة الممنهجة فى غزة ومساعى نقل الحرب لبلادنا

إيمان حنا

أكد البطريرك المارونى فى لبنان ماربشارة الراعى رفض الشعب اللبنانى انتقال حرب غزةإلى الجنوب اللبنانى، قائلا" نرفض إمتداد هذه الحرب إلى جنوب بلادنا"، فيجب إيقافها وحماية اللبنانيين وبيوتهم وأرزاقهم، فهم لم يخرجوا بعد من نتائج الحرب اللبنانية المشؤومة.

وقال: "نطالب بإزالة أي منصة صواريخ مزروعة بين المنازل في بلدات الجنوب التي تستوجب ردا إسرائيليا مدمّرًا. وعلى الجميع احترام قرار مجلس الأمن 1701 بكل بنوده لخير لبنان. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

وتابع: "نأسف للصدامات الثلاث الإعتدائيّة على القوّات الدولية في غضون ساعات وعلى التوالي في كلّ من بلدة الرماديّة، وبلدة الطيبة الحدوديّة، وبلدة كفركلا الأمامية، بهدف الحد من تحركها"، ونوجه بالمقابل الشكر تكرارًا للدول المشاركة في هذه القوات الدولية لحفظ السلام في الجنوب".

وأضاف الراعى: " نحن لا نستطيع إيجاد كلمات لإدانة حرب إسرائيل المتعجرفة والمتباهية بأسلحتها المتطورة الموهوبة لها، على شعب غزة بأطفالها ونسائها ومسنيها في بيتوتهم الآمنة والمستشفيات والمساجد والكنائس.

وقد فاق عدد القتلى الإثنين وعشرين ألفًا ما عدا آلاف المفقودين تحت الأنقاض. إن إله أرباب هذه الحرب هو صنم السلاح والقتل والهدم وإراقة الدماء.والإدانة الكبيرة نوجهها إلى المجتمع الدوليّ الصامت والخجول أمام هول هذه الحرب الإبادية المنظّمة، وقتل المدنيين العزل المبرمج، وصمتهم إما خوفًا، وإما خجلًا، وإما تأييدًا.