الأفواج السياحية تستمتع بزيارة المعابد قبل رأس السنة بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، حالة من الإقبال والتوافد السياحى المميزة من حول العالم قبل ليلة رأس السنة، وذلك للاستمتاع بزيارات المعابد المنتشرة شرق وغرب المحافظة، ومقابر الملوك والملكات بالبر الغربى، وسط أجواء من البهجة والفرحة بالتواجد فى مدينة الشتاء الأولى فى السياحة حول العالم.

وقبل ليلة رأس السنة الجديدة 2024، تجملت شوارع المدينة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة لتبهر الضيوف من سياح العالم خلال فترة المساء، حيث تقدم محافظة الأقصر، حالة من البهجة والسحر والجمال فى ليالي الشتاء قبل أيام من دخول موسم احتفالات رأس السنة والكريسماس، وذلك استعداداً لدخول العام الجديد فى المدينة السياحية والأثرية الأشهر فى فصل الشتاء.

ومن جانبه صرح محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، إنه تعتبر الأقصر واحدة من أهم المدن الأثرية والسياحية التي يتوافد عليها المحتفلين بتلك الليالي والعشاق للشتاء الدافئ لقضاء إجازتهم في المدينة الأقدم في العالم، حيث تضم الأقصر معالم أثرية وسياحية تجذب القلوب لسياح العالم والسياحة الداخلية فى الموسم الشتوى.

ويضيف نائب محافظ الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التجهيز لاحتفالات العام الجديد بخطط متميزة لتحقيق جذب سياحي متنوع عبر خطط وحملات تجميل وتغيير شاملة بالصورة الذهنية لكافة ميادين وشوارع المحافظة، موضحاً أنه تم العمل فى نشر أشجار الكريسماس والزينية بالشوراع بتطبيق مشروع الهوية البصرية بتجميل المدينة، وشوارع وميادينها وكورنيش النيل والمراسي النيلية والمرافق الرئيسية من مطار الأقصر الدولي ومحطة سكك حديد الأقصر، والطرق المؤدية للمعابد والمعالم الآثرية والسياحية بصورة تليق بالأقصر أمام السائحين من حول العالم.



الإقبال السياح الكبير فى معابد الكرنك



التوافد السياح من حول العالم بمعابد الأقصر



التوافد من سياح العالم على مقابر ملوك الفراعنة



السياح خلال استمتاعهم بزيارة معابد الكرنك



السياح يستمتعون داخل مقابر ملوك الفراعنة



جانب من التوافد السياحى على معابد الأقصر



جانب من الزيارات السياحية لمقابر وادى الملوك



زيارات السائحين لمقابر ملوك الفراعنة غرب الأقصر



زيارات السياح فى صالة الأعمدة بالكرنك



زيارات السياح فى مقابر ملوك الفراعنة