اعرف رحلات البالون الطائر بالأقصر بعد تحقيق أعلى معدلات بـ 76 رحلة

الأقصر – أحمد مرعى

مع دخول العام الجديد تسود حالة من السعادة بين كافة العاملين بقطاع رحلات البالون الطائر الترفيهية لخدمة سياح العالم غرب الأقصر، وذلك بعد تحقيق الرحلات اليوم أعلى معدلاتها فى التحليق بتاريخ الرحلات منذ إنشاؤها، حيث خرجت أمس السبت 76 رحلة فى يوم واحد كأعلى معدل للرحلات في اليوم الواحد.

وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" قصة رحلات السحر والجمال للسياح على متن البالون الطائر من مطار البر الغربى فى محافظة الأقصر:-

1. أول رحلة بالون أقلعت من الأقصر فى عام 1998 وقادها طيارون من بريطانيا

2. خرجت أولى رحلات البالون بالأقصر من شركة فيرجين البريطانية لتؤسس أول شركة بالمحافظة

3. وصلت أعداد شركات رحلات البالون حالياً إلى 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين

4. تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات

5. بعدها يتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن

6. يتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح

7. تقلع البالونات للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 1500 قدم من سطح البحر

8. تكون مدة الرحلة الواحدة من حوالي 20 لـ40 دقيقة في سماء البر الغربى

9. تجذب رحلات البالون قلوب جميع الأفواج السياحية التي تزور الأقصر طوال العام

10. يوجد 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكب

11. هناك أحجام مختلفة للمنطاد إما 800 وهى تأخذ 30 فرد أو 600 وتأخذ 30 فرد

12. يمكن حجز بالون خاص لفردين أو أربعة أفراد فقط ويتم تقسيم الزوار حسب أحجامهم لكي لا يختل وزن البالون

13. تتميز رحلات البالون الطائر لكونها مغامرة تصلح لأى فرد من العائلة أياً كان عمره وهي ليست خطرة مثل بقية الألعاب الأخرى

14. خلال فترة الموسم الصيفى تخرج الشركات حوالى 3 لـ4 رحلات فى اليوم الواحد

15. مع دخول أيام فترة موسم الشتاء تصل لحوالي 6 رحلات للشركة الواحدة مع زيادة الإقبال السياحى