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استشهاد خطيب المسجد الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة فى قصف إسرائيلى بغزة

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:56 ص
استشهاد خطيب المسجد الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة فى قصف إسرائيلى بغزة إمام المسجد الأقصى المبارك
كتب ــ أحمد جمعة

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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية رسمية، الأحد، استشهاد وزير الأوقاف وخطيب المسجد الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي بأن خسائر فادحة لحقت بالاقتصاد الإسرائيلى جراء الحرب على قطاع غزة، وتأثر قطاع التكنولوجيا في إسرائيل بشكل ضخم، وأن تلك الحرب تكلف إسرائيل نحو 220 مليون دولار في اليوم الواحد وإنفاق أموال طائلة على نشر الآلاف من جنود الاحتياط.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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