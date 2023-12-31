اليوم السابع
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الأحد، 31 ديسمبر 2023 11:38 م
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إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى فى الغردقة

الأحد، 31 ديسمبر 2023 11:22 م
إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى فى الغردقة تصادم سيارة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 9 اشخاص مساء اليوم فى حادث تصادم، وقع بالقرب من ميدان سينزو جنوب الغردقة، واصطدمت سيادة ميكروباص " سيرفيس" بأخرى نقل وملاكي، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص باصابات متفرقة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل وملاكي بالقرب من ميدان سينزو جنوب الغردقة.
 
علي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص داخل السيارة الميكروباص وتم نقلهم جميعا لمستشفى الغردقة العام، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية .
 
 
 

 







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