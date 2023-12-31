إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى فى الغردقة

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل وملاكي بالقرب من ميدان سينزو جنوب الغردقة.

علي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص داخل السيارة الميكروباص وتم نقلهم جميعا لمستشفى الغردقة العام، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية .