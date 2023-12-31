إصابة 4 أشخاص بينهم حالة خطيرة في حادثين ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 4 أشخاص، في حادثين مختلفتين بمحافظة بورسعيد ، مساء اليوم الأحد، وبينهما حالة خطيرة.

واستقبلت احدى مستشفيات بورسعيد التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، محمد عبد المقصود عبدالصمد 33 سنه، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم، إبراهيم يحيي إبراهيم 34 سنة، مصاباً بجرح قطعي في الأنف وكدمات وسحجات بالجسم، وجهاد جاد جاد 26 سنة، مصاباً باشتباه كسر في الساق اليمني واليسرى، واشتباه نزيف بالمخ، وذلك في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق الديبة.

وأصيب شخص مجهول الهوية، بإصابات بالغة، إثر تصادم سيارة "ميكروباص" بدراجة بخارية في شارع أحمد ماهر وصلاح سالم، وجاءت إصابته وفقاً للتقارير الأولية : كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجروح قطعية بالرقبة والحالة العامة غير مستقرة.