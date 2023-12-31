اليوم السابع
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إصابة سيدة وأطفالها الثلاثة باختناق فى حريق شقة سكنية بالصف

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:15 ص
إصابة سيدة وأطفالها الثلاثة باختناق فى حريق شقة سكنية بالصف حريق شقة - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، ونتج عن الحريق إصابة سيدة وأطفالها الثلاثة باختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
 
فور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، ونتج عن الحريق إصابة سيدة و3 أطفال باختناق، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 
 






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