أسعار الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الذهب عيار 21 تطورات جديدة مستهل تعاملات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 وسجل الجرام 3175 جنيها للجرام بدون مصنعية فى حين يتوقف التداول على الذهب عالمياً وكذلك مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة فى مصر.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3629 جنيها.



عيار 21 يسجل 3175 جنيها.



عيار 18 يسجل 2721 جنيها.



عيار 14 يسجل 2117 جنيها.



الجنيه الذهب 25400 جنيه.



تطورات الذهب

حقق الذهب في مصر خلال عام 2023 مستويات تاريخية، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 منذ أن افتتح العام عند المستوى 1690 جنيها للجرام وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 3330 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 97% ليربح 1640جنيها قبل أن تهدأ الأسعار قليلا عند 3175 جنيها للجرام وفق سعر التداول اليوم الأحد وقت نشر هذا التقرير.

ورصد التحليل الفني لجولد بيليون العديد من الأسباب وراء هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب كان أهمها ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال أول 9 أشهر من العام بمقدار 46.4 طن ذهب، بنسبة ارتفاع 20.5% مقارنة مع مجمل مشتريات الذهب لعام 2022 عند 38.5 طن ذهب.

وافتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الأول من العام عند المستوى 1690 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 530 جنيه بنسبة ارتفاع 31.4% ويغلق تداولات الربع الأول عند المستوى 2220 جنيه للجرام.

مشتريات المصريين للذهب من سبائك وجنيهات ومشغولات سجلت 16.2 طن من الذهب خلال الربع الأول من 2023، مقسمة بين 8.2 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية