أخبار البورصة اليوم الأحد 31 - 12 - 2023

كتب هانى الحوتى

إيقاف تداول 8 أسهم تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 31-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، آخر جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وفتنس برايم للأندية الصحية، والدولية للمحاصيل الزراعية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والإسماعيلية مصر للدواجن، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.

البورصة تربح 20 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، آخر جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 950.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 96.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.41%، والعرب على 3.43%، واستحوذت المؤسسات على 20.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 24.3 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 141 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 152.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 24894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1497 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، باع مجلس إدارة شركات كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 3 ملايين سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الشرقية-إيسترن كومباني عدد 73.5 مليون سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 12.5 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والقاهرة للزيوت والصابون، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 15 ألف سهم، مليون سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 20 ألف سهم، 620 ألف سهم، 993 سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركات البنك التجاري الدولي-مصر _(سي أي بي)، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 3 آلاف سهم، 1000 سهم، 215.7 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.2 مليون سهم، 91.5 ألف سهم، 1511 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة بي أي دي-البدر للاستثمار، شراء المساهم خالد عبد الله عبد الفضيل سعيد عدد 10 آلاف سهم بسعر 1.795 جنيه بقيمة إجمالية 18 ألف جنيه لترتفع نسب المساهم من 4.96% إلى 5.01%، ونفذت الصفقة من خلال شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية.



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