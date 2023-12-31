أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم

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أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريمالأحد، 31 ديسمبر 2023 12:00 ص
وزارة الأوقاف
إعداد سيد الخلفاوى
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