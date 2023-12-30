اليوم السابع
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2023 06:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

2 مليون شكرا.. متابعو قناة اليوم السابع على واتس اب يتجاوزون المليونين

السبت، 30 ديسمبر 2023 06:15 ص
2 مليون شكرا.. متابعو قناة اليوم السابع على واتس اب يتجاوزون المليونين قناة اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرارا لريادة "اليوم السابع" وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية والعربية، تخطى عدد المشتركين في قناة اليوم السابع على تطبيق واتس آب 2 مليون مشترك، بعد أقل من 5 أشهر من تدشين القناة على واتس آب، لتعد قناة اليوم السابع على واتس آب الأولى على مستوى امواقع الإخبارية في مصر والشرق الأوسط.

وتم إطلاق قناة اليوم السابع على تطبيق واتس آب في الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضى، لتقديم خدمة إخبارية جديدة للتواصل مع قرائه الأعزاء، بالتعاون مع شركة ميتا، وإتاحة جميع خدمات اليوم السابع للقراء لاستقبال الأخبار والمنتجات المتنوعة.
 
وانطلقت قناة واتس اب اليوم السابع الجديدة، عبر اللينك التالي:
 

https://whatsapp.com/channel/0029Va04cEcJkK7A8kvkMS3E

وتتيح الخدمة استقبال الأخبار وخدمات اليوم السابع المتنوعة عبر خدمة واتس اب اليوم السابع، كما يدعو اليوم السابع متابعيه الاشتراك في الخدمة المجانية.

 







قناة اليوم السابع على واتس اب

قناة اليوم السابع

اليوم السابع




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة