اليوم السابع
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وزارة الداخلية توضح حقيقة مقتل صحفي بالبحر الأحمر

السبت، 30 ديسمبر 2023 09:11 م
وزارة الداخلية توضح حقيقة مقتل صحفي بالبحر الأحمر وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة الادعاءات التى تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر، عقب نشره لمقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر.
 
وأكد المصدر على أنه أمكن تحديد الفيلا المنشور صورتها وتبين أنها مملوكة لمصريين وبالاستعلام من الجهات المختصة أكدت عدم وجود أية تصرفات بنقل الملكية الخاصة بها، كما لم تتلقَ الأجهزة الأمينة أية بلاغات بشأن تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للإيذاء.






الداخليه

مقتل صحفى

البحر الاحمر

حوادث




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