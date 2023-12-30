ننشر خريطة القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة بقرى البحر الأحمر يناير المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصل اليوم السابع على خريطة القوافل العلاجية الشهرية التى تنظمها مبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر ، والمقرر انطلاقها بداية يناير المقبل، حيث يتم تنظيم 7 قوافل طبية، يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج واجراء التحاليل والأشعة والتحويل للمستشفيات اذا لزم الأمر مجاناً .

وتبين من خلال خطة القوافل العلاجية خلال الشهر المقبل أن من المقرر أن انطلق القوافل من مدينة القصير، وتحديدا من قرية الحمروين شمال القصير وتستقر فيها لمدة يومين 2 و3 يناير المقبل، ومن الحمروين انطلق الى قريتي مرسى حميرة ورأس حدربه التابعتين لادارة الشلاتين الصحية وذلك ايام 4 و5 يناير .

تتوجه القوافل بعد ذلك إلى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر وتقضى فيها يومى 6 و7 يناير، ثم الى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب ايضا تستقر فيها لمدة يومين 8 و9 يناير، ومن ابو رماد الى مدينة مرسى علم ومركز صحة الأسرة بوسط المدينة وتستقر فيه ايضا لمدة يومين، ومن مرسى علم إلى قرية أم الحويطات بسفاجا، وتنتهي يومى 14 و15 يناير بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر .