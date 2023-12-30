اليوم السابع
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نقابة القطاع الخاص تطالب وزارة العمل بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور

السبت، 30 ديسمبر 2023 11:50 ص
نقابة القطاع الخاص تطالب وزارة العمل بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص
كتبت ـ آية دعبس

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قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه حسب قرار المجلس القومى للأجور سوف يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه والعلاوة الدورية السنوية التى تم إقرارها ابتداء من أول يناير 2024، مطالبا حسن شحاتة وزير العمل، بضرورة توجيه مديريات العمل بالمحافظات ومكاتب العمل لمتابعة التزام كل المنشآت بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه، وتطبيق العلاوة الدورية السنوية، وفى حالة مخالفة المنشأة لأحكام قرار المجلس القومى للأجور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003م، وعمل خط ساخن بالوزارة لتلقى شكوى العمال للابلاغ عن المنشآت التى لم تلتزم بتطبيق القرار والإعلان عن الخط الساخن فى كل وسائل الإعلام وضرورة سرية معلومات العامل المبلغ للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل مواقع العمال.

وأشار خليفة، إلى أنه يجب على الوزارة تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى في مجال العمل الذى وجه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل دورة في خطابه بمناسبة عيد العمال مطلع مايو 2023 الماضي بين الشركاء الاجتماعيين (ممثلى العمال وأصحاب الأعمال) برعاية وزارة العمل لمناقشة التحديات التى تواجه طرفى علاقة العمل والتغلب عليها لتحقيق التوازن بين الطرفين لتعزيز مصلحة العمل فى إطار بيئة عمل لائقة وصحية لاستقرار المنشآت وزيادة الإنتاج على غرار الحوار المجتمعي الذى دعت لاستمرارية القيادة السياسية.
 
 
 

 







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