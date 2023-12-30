نقابة الصناعات الهندسية: الحركة العمالية ظهرت بصورة قوية خلال الانتخابات الرئاسية

كرم المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، ورئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، قيادات النقابة العامة ورؤساء اللجان النقابية على جميع فروع النقابة بجميع محافظات الجمهورية التابع لها فروع و كذلك تكريم قيادات الاتحاد المحلى لنقابات عمال الاسكندرية وبحضور قيادات النقابة العامة.

قال الفقى: إن الحركة العمالية قد ظهرت بصورة قوية ومشرفة لعمال مصر وأظهرت نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، وأن هذه الاحتفالية جاءت اليوم لتعبر النقابة العامة عن خالص الشكر والتقدير لكل العاملين لدورهم الوطنى البارز ومشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها أستحقاقا ديمقراطيا وعروس للديمقراطية وحقا دستوريا.

وتابع: من الإسكندرية من بيت العمال النقابة الهندسية نرسل برقية تهنئة وتجديد للثقة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصرى فى قيادته لفترة رئاسية قادمة، إلى جميع عمال مصر الذين قدموا كل الدعم للدولة المصرية فى مواجهة التحديات التى تواجهها مصر على كافة الأصعدة، وأننا اليوم نحصد ثمار الأمل ونبنى وطنا قويا لبنائنا والأجيال المقبلة.

وقد أقيمت الاحتفالية بالمبنى الثقافى والاجتماعي للنقابة العامة بالعجمى بطياش شهر العسل بالإسكندرية.