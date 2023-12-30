مواعيد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

يستعد طلاب صفوف النقل و الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، إذ تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يناير، وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

ثانيًا: جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، ICT.

ثالثًا: جدول امتحان الصف السادس الابتدائي

يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

رابعًا: جدول امتحان الصف الأول الإعدادي

يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

خامسًا: جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

سادسًا: جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي

- الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

- الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

سابعًا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ والأحياء.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

ثامنًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة العربية – الشعبة (عام).

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي).

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان التاريخ (أدبي)، والفيزياء (علمي).

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى (عام)، والأحياء (علمي)، والفلسفة والمنطق (أدبي).

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي)، والجغرافيا (أدبي).

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (عام).