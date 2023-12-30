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مواعيد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة

السبت، 30 ديسمبر 2023 01:00 ص
مواعيد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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يستعد طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، إذ تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يناير، وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك على النحو التالي: 
 
أولًا: جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي
-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.
-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.
-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.
 
ثانيًا: جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي
-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية. 
-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية. 
-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، ICT.
 
ثالثًا: جدول امتحان الصف السادس الابتدائي
يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.
-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية. 
-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.
 
رابعًا: جدول امتحان الصف الأول الإعدادي
يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.
-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.
-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
 
خامسًا: جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي
-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. 
-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط. 
-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.
-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.
 
سادسًا: جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي
- الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
- الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.
- الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.
- الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية.
- الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).
 
سابعًا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 
-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية. 
-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.
-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة. 
-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ والأحياء.
-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا. 
-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.
 
ثامنًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي
-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة العربية – الشعبة (عام).
-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي).
-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان التاريخ (أدبي)، والفيزياء (علمي).
-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى (عام)، والأحياء (علمي)، والفلسفة والمنطق (أدبي).
-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي)، والجغرافيا (أدبي).
-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (عام).
 
 
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