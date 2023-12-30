اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2023 12:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

من هو الشهيد الساجد فى غزة؟.. تعرف على بطولة تيسير أبو طعيمة "فيديو وصورة"

السبت، 30 ديسمبر 2023 11:57 م
من هو الشهيد الساجد فى غزة؟.. تعرف على بطولة تيسير أبو طعيمة "فيديو وصورة" الشهيد الساجد
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطر على منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الساعات الأخيرة الماضية، مقطع فيديو لأحد مقاتلي المقاومة الفلسطينية أثناء تنفيذه لعملية ضد القوات الإسرائيلية المحتلة، وسرعان ما رصدته طائرة تابعة لقوات الاحتلال وقامت بالتصويب تجاه مما أدى إلى استشهاده، لينتهي الفيديو برفض استسلام الشهيد إلا وهو ساجد.

وسرعان ما انتشر الفيديو بشكل كبير، وتداول الكثيرون معلومات تزعم أنها لشخصية الشهيد الساجد، الذي قال البعض إنه  البطل تيسير أبو طعيمة قائد فصيل نخبة في كتائب القسام  بلواء خانيونس، وتم تداول صورة يظهر من خلالها وجه بشكل واضح.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

الشهيد الساجد
الشهيد الساجد
البوست المزعوم انه للشهيد الساجد
البوست المزعوم انه للشهيد الساجد

 







الشهيد الساجد

غزة

غزة تباد

اخبار غزة

المقاومة

فلسطين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة