من هو الشهيد الساجد فى غزة؟.. تعرف على بطولة تيسير أبو طعيمة "فيديو وصورة"

كتب آسر أحمد

سيطر على منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الساعات الأخيرة الماضية، مقطع فيديو لأحد مقاتلي المقاومة الفلسطينية أثناء تنفيذه لعملية ضد القوات الإسرائيلية المحتلة، وسرعان ما رصدته طائرة تابعة لقوات الاحتلال وقامت بالتصويب تجاه مما أدى إلى استشهاده، لينتهي الفيديو برفض استسلام الشهيد إلا وهو ساجد.

وسرعان ما انتشر الفيديو بشكل كبير، وتداول الكثيرون معلومات تزعم أنها لشخصية الشهيد الساجد، الذي قال البعض إنه البطل تيسير أبو طعيمة قائد فصيل نخبة في كتائب القسام بلواء خانيونس، وتم تداول صورة يظهر من خلالها وجه بشكل واضح.

مضى البطل #تيسير_ابو_طعيمة قائد فصيل نخبة في #كتائب_القسام بلواء خانيونس، مقداما نحو العدو ..

ظن العدو أن باستهدافه قد حقق نصرا ، لكن البطل حتى في هذه اللحظات رفض أن يمنح العدو هذه الفرصة ..

رفض الاستسلام وهو مصاب لرغبات العدو ، فكان أن رفع سبابته ملوحا للطائرة ، ثم تحامل على… pic.twitter.com/juFIhZZ3WJ — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 30, 2023

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



الشهيد الساجد