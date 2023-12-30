اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 06:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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منصات الكنيسة تبث حوار البابا تواضروس الثانى مع اليوم السابع فى الخامسة مساء

السبت، 30 ديسمبر 2023 04:34 م
منصات الكنيسة تبث حوار البابا تواضروس الثانى مع اليوم السابع فى الخامسة مساء منصات الكنيسة تبث حوار البابا تواضروس الثانى
كتب ـ محمد جاد

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يذيع تليفزيون اليوم السابع من خلال بث مباشر مشترك مع المنصات الكنسية المختلفة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى الخامسة مساء حوارا حصريا من القلب مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 
 
وأجرى الحوار الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير اليوم السابع، ومحمد الأحمدى، مسئول ملف الكنيسة باليوم السابع.
 
ويتضمن الحوار الحديث عن المواطنة والأسرة وقانون الأحوال الشخصية، كما أشاد بالتطوير الذى حدث لكل ما يخص المواطن المصرى من مشاريع وخدماتطبية ورفع مستوى المرافق المقدمة للمواطن، وكذلك قراءة وتحليل المشهد العربى والعالمى الحالى، وبخاصة فى ظل ما يحدث بالأراضى الفلسطينية، وأيضا تناول أهمية دور الأسرة في المجتمع وكذلك الذكريات التى لا تُنسى لديه وعلاقته بالبابا شنودة، والعديد من المفاجآت انتظروها الخامسة مساء على تليفزيون اليوم السابع. 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الميلاد المجيد

احتفالات عيد الميلاد المجيد




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