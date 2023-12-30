مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 39 رحلة طيران سياحية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، على مدار ساعات اليوم السبت، قرابة 6000 راكب يصلون على متن 39 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 121 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار، تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 20 رحلة من بولندا، 3 رحلات من التشيك، 5 رحلات من ألمانيا، 7 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من ليتوانيا، وبلجيكا.

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى، أن معدلات التدفق السياحى على مرسى علم تسير بشكل طبيعي ومميز وخاصة مع احتفالات رأس السنه والكريسماس، موضحاً أن هناك ارتفاع فى معدلات الوصول فى تزايد مستمر .