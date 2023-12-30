مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس.. مشروعات وزارة البيئة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت المشروعات التي تقيمها الدولة في قرى مطوبس ضمن برنامج حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء 603 مشروعاً متنوعاً في 12 قطع، إضافة لإنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ، إحدى المحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمل برنامج وزارة البيئة (كفر الشيخ / الغربية / قنا / أسيوط)، وهو أحد أهم مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ، نتعرف عليه في 9 معلومات.

1- مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس، يقع على مساحة 30.000 م2.

2- طاقته التصميمية 480 طن يومي.

3- يخدم المدن الرئيسية بالمحافظة ومنها مدينة برج البرلس ومدينة مصيف بلطيم هذا إلى جانب مركزي مطوبس وبلطيم.

4- يهدف لإنتاج ما يقرب من 47.000 طن سنويا من السماد العضوي وما يقرب من 24.000 طن سنويا من الوقود البديل .RDF

5- تم إعداد المخطط الاستراتيجي لإدارة المخلفات الصلبة البلدية للمحافظة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، لتحديد أولويات المشروعات المطلوب تنفيذها.

6- تم دعم المحافظة بمبلغ 96 مليون جنيه.

7- وزارة البيئة دعمت محافظة كفر الشيخ بمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء وتطوير البنية التحتية من مصانع معالجة.

8- تم تطوير ورفع كفاءة مصنعي سيدى سالم وبيلا وإنشاء مصنع مدينة كفر الشيخ.

9- إنشاء المدافن الصحية وتنفيذ بعض المشروعات التجريبية بمدن الرياض، وبرج البرلس، وكفر الشيخ على منظومة الجمع السكني للمخلفات البلدية الصلبة بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لدمجهم واشراكهم في تطبيق المنظومة.