اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 12:59 م
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مسؤولون فلسطينيون: 100 شهيد و158 مصابا وسط القطاع خلال 24 ساعة

السبت، 30 ديسمبر 2023 12:37 م
مسؤولون فلسطينيون: 100 شهيد و158 مصابا وسط القطاع خلال 24 ساعة شهداء غزة
محمد عبد العظيم

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أعلن مسؤولون فلسطينيون: 100 شهيد و158 مصابا وسط القطاع خلال 24 ساعة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 







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