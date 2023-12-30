اليوم السابع
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مدير تعليم دشنا فى قنا يتابع سير امتحانات المدرسة الفندقية

السبت، 30 ديسمبر 2023 11:38 ص
مدير تعليم دشنا فى قنا يتابع سير امتحانات المدرسة الفندقية جانب من الجولة
قنا صابر سعيد

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تابع طارق نور الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، اليوم السبت، أول أيام امتحانات العملي للصف الرابع بمدرسة دشنا الفندقية بتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتفقد نورالدين، قسم المطبخ للوقوف على سير امتحانات العملي لعدد 70 طالب وطالبة.
 
وشدد مدير الإدارة، على ضرورة تأمين حجرة الكنترول والاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات العملي للطلاب والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.
 
 
 
 






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