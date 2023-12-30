محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمتابعة مستجدات مشروعات التعاون

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وذلك لمتابعة ومناقشة ٱخر مستجدات مشروعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد و جهاز تعمير سيناء، بحضور المهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

واستعرضا محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تعمير سيناء آخر تطورات الموقف التنفيذي في عدد من مشروعات التعاون الجارية بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء، فضلا عن استعراض خطة المشروعات المستقبلية بين الجانبين.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالتعاون المثمر مع جهاز تعمير سيناء، والذي يدعم خطة التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

وأكد رئيس جهاز تعمير سيناء، أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون في المشروعات المختلفة مع محافظة بورسعيد، مثنياً على الجهود الكبيرة لمحافظ بورسعيد في تطوير وتنمية محافظة بورسعيد، وجعلها واحدة من المدن النموذجية الواعدة.

ومن المقرر، أن يقوم محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز المركزي للتعمير بجولة ميدانية، لتفقد ومتابعة مستجدات العمل في عدد من المشروعات بالمحافظة.





المحافظ-ورئيس-جهاز-تعمير-سيناء







المحافظ-ورئيس-جهاز-تعمير-سيناء-في-المكتب



