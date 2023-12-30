محافظ بورسعيد ورئيس المركزى للتعمير يتفقدان أعمال رفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، يرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اليوم السبت، سير العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، بطول 5 كيلو متر وعرض 7 متر بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد، والذي يجرى تنفيذه تحت اشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ( منطقة تعمير بورسعيد)، رافقهما خلالها اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

واطلع محافظ بورسعيد، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، على نسب الأعمال الجارية حتى الٱن في المشروع، حيث وجه « رئيس المركزي للتعمير» بالإسراع في معدلات الاعمال، وسرعة الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المشروع يأتي في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق ببورسعيد، وضمن أعمال تطوير طريق بوسعيد المنزلة، لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق و لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال إنشاء وتطوير الطريق تشمل رصف وتوسعة الطريق بالكامل و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة، وعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالطريق.

وجرى تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الامن طريق بورسعيد المطرية يأتي لمنع سير عربات النقل الثقيل والحد من الحوادث وحفاظا على أرواح المواطنيين

جدير بالذكر، أنه يتواصل العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، بطول 5 كيلو مترروعرض 7 متر بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد، تحت اشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ( منطقة تعمير بورسعيد) .